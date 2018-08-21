Количество жертв паводка в Италии увеличилось

Количество жертв паводка в южной части Италии вновь увеличилось. Соответствующую информацию рано утром во вторник, 21 августа, предоставили сотрудники службы Гражданской обороны области Калабрия.

Согласно последним данным источников, число погибших к настоящему моменту достигло одиннадцати человек. Минувшей ночью в одной из больниц Калабрии скончался человек, получивший серьезную черепно-мозговую травму, передает сегодня РИА "Новости".

Среди жертв паводка, как уточняется, граждан Российской Федерации нет. Кроме того, в списке туристов, получивших различные травмы, также не числятся россияне.