В Индии в ущелье рухнул автобус с паломниками

Во вторник, 21 августа, в индийском штате Джамму и Кашмир рухнул в ущелье автобус. По информации местной полиции, по меньшей мере погибли 12 человек. Ещё двое получили тяжёлые травмы.

По данным правоохранительных органов, автобус, который перевозил паломников, рухнул в округе Каштвар. Водитель машины, вероятно, не справился с управлением на сложном участке дороги, что и послужило причиной трагедии.

Уточняется, что все 12 человек погибли на месте. Двух паломников отвезли в одну из близлежайших больниц. На данный момент их состояние оценивается как критическое, сообщают РИА Новости.