Пушков объяснил, зачем США тиражируют выдумки о "вмешательстве" в свои выборы
21 августа 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему власти Соединенных Штатов Америки распространяют выдумки о вмешательстве в процесс выборов.
По мнению сенатора, слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия, Иран, Китай и КНДР планируют вмешаться в выборы на американской территории, являются элементом пропагандистской кампании, передает "Свободная пресса". Ранее американский политик утверждал, что от вышеуказанных стран исходит угроза национальной безопасности.
Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter написал, что вымысел о намерении четырех стран вмешаться в выборы в США можно рассматривать как инструмент мобилизации мнения американцев против стран, которые Вашингтон считает противниками.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
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