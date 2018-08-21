Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему власти Соединенных Штатов Америки распространяют выдумки о вмешательстве в процесс выборов.

По мнению сенатора, слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Россия, Иран, Китай и КНДР планируют вмешаться в выборы на американской территории, являются элементом пропагандистской кампании, передает "Свободная пресса". Ранее американский политик утверждал, что от вышеуказанных стран исходит угроза национальной безопасности.

Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter написал, что вымысел о намерении четырех стран вмешаться в выборы в США можно рассматривать как инструмент мобилизации мнения американцев против стран, которые Вашингтон считает противниками.