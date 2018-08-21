Украина одержит военную победу над Российской Федерацией и проведет парад в центре Москвы, полагает Роман Доник, волонтер Вооруженных сил соседнего государства. Своим прогнозом мужчина поделился с пользователями Facebook.

Доник разместил в социальной сети фотографию, на которой он стреляет из крупнокалиберной снайперской винтовки, отметив в публикации, что это «подготовка к репетиции парада победы на Красной площади». По словам волонтера, торжественное прохождение войск состоится «под желто-голубыми флагами и с криво прибитым тризубом на Спасской башне».

В Киеве регулярно звучат призывы начать войну с Россией. Как стало известно ранее в августе, первые мероприятия в рамках подготовки к вооруженному конфликту прошли на Украине в 2005-2007 годах, когда кресло президента страны занимал Виктор Ющенко.