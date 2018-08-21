Пострадавший от отравления в Эймсбери мужчина вновь госпитализирован

Утром во вторник, 21 августа, стало известно, что житель Великобритании Чарльз Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, вновь попал в больницу.

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Согласно последней информации, которую предоставил брат госпитализированного мужчины Мэттью Роули, мужчина не может видеть. Как сообщает РИА "Новости", к настоящему моменту не сообщается, связано ли помещение Чарльза в клинику с воздействием нервно-паралитического препарата.



Напомним, 4 июля текущего года в Эймсбери были найдены мужчина и женщина, отравленные неустановленным веществом. Они были госпитализированы, однако женщину спасти не удалось – она умерла 8 июля.