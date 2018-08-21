Глава МИД Британии: Агрессивное поведение России подрывает международный порядок

Британия призвала европейские страны обеспечить полное выполнение санкционных ограничений против России. Об этом сообщается в речи министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, с которой он выступит в Институте мира в Вашингтоне во вторник, 21 августа.

«Агрессивное и враждебное поведение России подрывает международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность», - говорится в речи Джереми Хант. При этом в документе отмечается, что сотрудничество с Москвой необходимо, однако внешняя политика Российской Федерации под руководством Владимира Путина «сделала мир более опасным». В связи с этим Великобритания просит страны Евросоюза обеспечить выполнение пакета санкций в отношении Москвы. «Это подразумевает единогласную реакцию на случаи нарушения закона, где бы и когда бы они ни происходили, начиная от улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма», - отмечается в сообщении.

Как передаёт ТАСС, британский дипломат в ходе визита в Соединённые Штаты встретится со своими американскими коллегами, чтобы обсудить Иран, Сирию КНДР и другие международные вопросы.