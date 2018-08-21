Мелания Трамп совершит поездку в Африку без супруга
21 августа 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди США Мелания Трамп в скором времени посетит Африку. Согласно последней информации осведомленных источников, жена американского президента совершит данную поездку без Дональда Трампа.
Известно, что визит Мелании Трамп в Африку запланирован на осень текущего года. К настоящему моменту не уточняется, по какой причине первую леди не будет сопровождать супруг, передает Газета.Ru.
Напомним, ранее Дональд Трамп нелестно отзывался о мигрантах из африканских стран, а также об их родине. Некоторые государства выразили США ноту протеста в связи с высказываниями политика, вследствие чего президенту Штатов пришлось подчеркнуть, что он относится к народам Африки с "глубоким уважением", напоминает The New York Times.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес