Мелания Трамп совершит поездку в Африку без супруга

Первая леди США Мелания Трамп в скором времени посетит Африку. Согласно последней информации осведомленных источников, жена американского президента совершит данную поездку без Дональда Трампа.

Известно, что визит Мелании Трамп в Африку запланирован на осень текущего года. К настоящему моменту не уточняется, по какой причине первую леди не будет сопровождать супруг, передает Газета.Ru.

Напомним, ранее Дональд Трамп нелестно отзывался о мигрантах из африканских стран, а также об их родине. Некоторые государства выразили США ноту протеста в связи с высказываниями политика, вследствие чего президенту Штатов пришлось подчеркнуть, что он относится к народам Африки с "глубоким уважением", напоминает The New York Times.