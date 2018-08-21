Снайпер ополченцев уничтожил командира пулеметчиков ВСУ под донецкой Авдеевкой
21 августа 2018, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
Снайпер непризнанной ДНР уничтожил в зоне боевых действий в Донбассе командира пулеметного отделения Вооруженных сил Украины. Как стало известно средствам массовой информации, инцидент произошел в конце минувшей недели в районе города Авдеевка.
Сайт «Новороссия» пишет, что 21-летний Владислав Бондаренко, несший службу в 92-й бригаде ВСУ, был ликвидирован во время ночного дежурства. Пуля снайпера настигла молодого человека, когда он вышел из своего блиндажа.
В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженное противостояние между киевскими силовиками и ополченцами, выступающими за независимость региона от Украины. Накануне сообщалось, что в ДНР разоблачили дезинформацию противника, касающуюся боестолкновений в зоне конфликта. Соответствующее заявление сделал спикер армии самопровозглашенного государства Даниил Безсонов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
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