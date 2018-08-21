В Нью-Йорке приостановили работу метро из-за двух коз

В метрополитене Нью-Йорка приостановили хождение поездов по одной из линий из-за двух коз. Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, около 11 часов по местному времени.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники, животные вышли на рельсы на открытом участке путей линии N в Бруклине.

Сотрудники метро вызвали службу отлова животных. Через два часа движение поездов было восстановлено. Животных сумели увести с путей, успокоить и погрузить в грузовик. Сейчас животные находятся в специальном приюте.

По информации источника, в метрополитене до сих пор не понимают, каким образом парнокопытные попали на пути.