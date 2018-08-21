На улице Вашингтона произошла стрельба, есть пострадавшие

На одной из центральных улиц Вашингтона произошла стрельба. В результате происшествия пострадали три человека, включая двое детей.

Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, вечером на 56-й улице. Женщина и один ребенок получили осколочные ранения. Ещё один ребенок получил огнестрельное ранение. 6-летняя девочка была госпитализирована.

На данный момент сотрудники полиции ищут злоумышленника. По информации портала Wtop, он скрылся с места происшествия на четырехдверном седане темного цвета.

Как напоминает сайт kp.ru, ранее в испанском городе Кастрильо-Техерьего была открыта стрельба в одном из баров. 32-летний мужчина начал расстреливать посетителей заведения. В результате инцидента трое пострадали и один человек скончался.