На улице Вашингтона произошла стрельба, есть пострадавшие
21 августа 2018, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
На одной из центральных улиц Вашингтона произошла стрельба. В результате происшествия пострадали три человека, включая двое детей.
Инцидент произошел в понедельник, 20 августа, вечером на 56-й улице. Женщина и один ребенок получили осколочные ранения. Ещё один ребенок получил огнестрельное ранение. 6-летняя девочка была госпитализирована.
На данный момент сотрудники полиции ищут злоумышленника. По информации портала Wtop, он скрылся с места происшествия на четырехдверном седане темного цвета.
Как напоминает сайт kp.ru, ранее в испанском городе Кастрильо-Техерьего была открыта стрельба в одном из баров. 32-летний мужчина начал расстреливать посетителей заведения. В результате инцидента трое пострадали и один человек скончался.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
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