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Политтехнолог разоблачил ложь властей Украины о туристах в Крыму
21 августа 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политтехнолог разоблачил ложь властей страны насчет туристов в Крыму. Согласно данным источников, Киев в последние годы пытался внушить украинцам лживую информацию о полуострове.
Население Украины упорно пытались убедить в том, что в Крыму практически нет туристов. Власти, как отмечает политтехнолог Михаил Подоляк, постоянно заявляют, что число украинцев, посещающих полуостров, лишь уменьшается. Более того, пункты пропуска на границе в скором времени якобы можно будет закрыть, поскольку они просто не нужны, передает РИА "Новости".
Подоляк подчеркнул, что на самом деле все обстоит иначе, поскольку в пограничном городе Чонгар часто возникает многокилометровая цепь автомобилей с украинскими номерами. По словам эксперта, турпоток в Крым из некоторых стран действительно снизился из-за санкций, однако граждане Украины посещают полуостров все чаще и чаще.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий
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