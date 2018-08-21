Политтехнолог разоблачил ложь властей Украины о туристах в Крыму

Украинский политтехнолог разоблачил ложь властей страны насчет туристов в Крыму. Согласно данным источников, Киев в последние годы пытался внушить украинцам лживую информацию о полуострове.

Население Украины упорно пытались убедить в том, что в Крыму практически нет туристов. Власти, как отмечает политтехнолог Михаил Подоляк, постоянно заявляют, что число украинцев, посещающих полуостров, лишь уменьшается. Более того, пункты пропуска на границе в скором времени якобы можно будет закрыть, поскольку они просто не нужны, передает РИА "Новости".

Подоляк подчеркнул, что на самом деле все обстоит иначе, поскольку в пограничном городе Чонгар часто возникает многокилометровая цепь автомобилей с украинскими номерами. По словам эксперта, турпоток в Крым из некоторых стран действительно снизился из-за санкций, однако граждане Украины посещают полуостров все чаще и чаще.