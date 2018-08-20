Прокурор предлагает вернуть Януковича на Украину при помощи спецназа‍

В случае вынесения обвинительного приговора в адрес экс-президента Виктора Януковича, он должен быть доставлен в страну для отбывания наказания с помощью специально созданного подразделения. Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией

Об этом заявил прокурор по делу о государственной измене Януковича Руслан Кравченко. Он отметил, что украинским правоохранителям необходимо сделать все возможное, чтобы доставить обвиняемого на территорию Украины.

По его мнению, даже в случае, если бывший президент Незалежной не захочет уезжать из России, его надо доставить силой и привести в исполнение вынесенный ему приговор.

"Возможно, создать подразделение наподобие Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его на Украину", - цитирует прокурора НТВ.

Напомним, власти Украины завели дело в отношении Януковича после государственного переворота в 2014 году. Генпрокуратура Украины потребовала приговорить бывшего президента страны к 15 годам лишения свободы.