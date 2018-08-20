Молдавские власти откажутся от поставок газа из России

Молдавские власти собираются отказаться от поставок газа из России. Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич заявил, что Кишинев заключит с "Газпромом" новый договор на поставку газа после открытия газопровода Кишинев - Унгены, который обеспечит альтернативные поставки из Румынии. Действующий сейчас договор Молдавии с "Газпромом" действует до конца 2019 года.

Как уточнил Габурич, из Румынии в Молдову будет ежегодно импортироваться порядка 1,5 миллиарда кубометров природного газа.

Газопровод протяженностью 120 километров позволит связать молдавскую газотранспортную систему с румынской. В Молдавии надеются на альтернативный газ. "Тогда появится конкуренция и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены", - сказал Габурич в интервью молдавскому телеканалу.