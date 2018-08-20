Космическое вооружение: Россия не претендует на первенство

Невзирая на очевидное стремление Соединенных штатов доминировать в космосе, в том числе в военной части, Россия не будет размещать оружие первой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Несмотря на небольшой состав тех, кто разделяет этот подход - мы не будем первыми размещать оружие в космосе", - сказал Рябков в интервью главреду журнала "Международная жизнь".

По мнению замглавы МИД, такая позиция по данному вопросу - "важный сигнал" для США. Рябков надеется, что его не проигнорируют, в особенности в Вашингтоне.