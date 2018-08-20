Депутат Белик высказался по поводу отсутствия у Киева плана по завоеванию Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заместителя представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова о том, что у Киева пока нет плана по возвращению полуострова военным путём. Белик считает, что "шароварные войска Украины" боятся.

"Абсолютно самодостаточная группировка российских войск в Крыму внушает страх не только «шароварным войскам Украины», но и заставляет уважать себя силы стран НАТО, которые базируются в Черноморском регионе", — цитирует RT севастопольского депутата.

Белик напомнил, что Россия "неоднократно заявляла о готовности адекватно реагировать на любые провокации со стороны Украины".

"Несмотря на воинственный настрой, воевать с Россией всерьёз там никто не намерен", — полагает депутат.