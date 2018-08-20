Очевидцы сняли на видео, как в Киеве несколько дней назад зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" въехал в здание бизнес-центра. ЗРК "Бук" 18 августа через центр украинской столицы возвращался с первой репетиции парада, посвященного Дню независимости Украины.

По словам свидетелей происшествия на улице Ярославская, механик- водитель "Бука" сдавал назад, не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар, где находились случайные прохожие. Скорость установки была низкой, поэтому люди успели увернуться, машина протаранила стену здания бизнес-центра Astarta и остановилась.

ЗРК врезался в здание. У БЦ повреждены облицовочные плиты. В сети отмечают, что водитель ракетного комплекса неумелый. У техники видимых повреждений не зафиксировано. После инцидента зенитную установку оттащили буксиром.

На Украине ждут, что в Киев на парад в честь Дня независимости страны должен прибыть советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.