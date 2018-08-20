Ополченцы ДНР разоблачили «небылицы» Киева об обострении конфликта в Донбассе

Распространяемые командованием Вооруженных сил Украины сведения об обострении обстановки в Донбассе являются «небылицами» и сознательной дезинформацией. Об этом заявил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии самопровозглашенной ДНР.

Спикер ополченцев рассказал на брифинге для журналистов, что в последнее время штаб ВСУ ежедневно сообщает о нескольких десятках взаимных обстрелов в зоне боевых действий. При этом реальное их число в разы меньше, подчеркнул Безсонов.

Согласно точке зрения ополченцев народной республики, Киев, завышая количество боестолкновений, стремится продемонстрировать населению Украины, что конфликт на востоке страны все еще находится в горячей фазе. В армии ДНР не исключили, что в будущем с целью подтверждения своих заявлений противник предпримет попытку наступления на позиции защитников Донбасса. Как отметил Даниил Безсонов, украинский лидер Петр Порошенко может намеренно пойти на провокацию, чтобы ввести военное положение и отменить президентские выборы.