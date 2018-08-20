В Испании мужчина ворвался в полицейский участок с ножом

Полиция Каталонии ликвидировала мужчину, вооруженного холодным оружием, который собирался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Twitter представители участка. [related_articles]

Инцидент произошел ранним утром в городе Корнелья-де-Льобрегат провинции Барселона. Как сообщается, во время нападения мужчина кричал «Аллах акбар». По сообщениям местных СМИ, нападавшему алжирцу было около 30-ти.

Неудачливый террорист был застрелен полицейскими. Никто из сотрудников во время нападения не пострадал.