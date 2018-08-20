Руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума, политолог Александр Рар заявил, что Соединённые Штаты не смогут воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2».

По его мнению, Германия, Австрия и другие европейские станы скажут лидеру США твёрдое «нет». «Не может Германия отказаться на данном этапе от "Северного потока — 2", иначе она тем самым подпишется в своём полном вассальстве от Америки», — пояснил эксперт. Как подчеркнул политик, европейским странам нужен газ. А он может поступать либо из России, либо из Норвегии, других источников – нет, передаёт РИА Новости.

Напомним, что ранее глава Белого дома выступил с резким заявлением о том, газопровода "Северный поток-2" быть не должно. По его мнению, Германия, которую защищает НАТО от России, строит газопровод, и будет платить миллиарды долларов России ежегодно.