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Эксперт: США не смогут остановить "Северный поток — 2"
20 августа 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума, политолог Александр Рар заявил, что Соединённые Штаты не смогут воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток-2».
По его мнению, Германия, Австрия и другие европейские станы скажут лидеру США твёрдое «нет». «Не может Германия отказаться на данном этапе от "Северного потока — 2", иначе она тем самым подпишется в своём полном вассальстве от Америки», — пояснил эксперт. Как подчеркнул политик, европейским странам нужен газ. А он может поступать либо из России, либо из Норвегии, других источников – нет, передаёт РИА Новости.
Напомним, что ранее глава Белого дома выступил с резким заявлением о том, газопровода "Северный поток-2" быть не должно. По его мнению, Германия, которую защищает НАТО от России, строит газопровод, и будет платить миллиарды долларов России ежегодно.
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