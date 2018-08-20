В Анкаре прокомментировали обстрел посольства США

В Анкаре в понедельник, 20 августа, прокомментировали обстрел посольства США. По мнению пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, вышеуказанный инцидент является попыткой создать хаос.

Подчеркивается, что турецкие власти осуждают нападение на посольство Соединенных Штатов Америки в Анкаре. Калын на своей страничке в социальной сети Twitter подчеркнул, что Турция является надежной страной, где все иностранные представительства охраняет закон. По его словам, в ближайшее время будет установлено, кто и по какой причине обстрелял здание.

Напомним, сегодня рано утром неизвестные злоумышленники, проезжая по бульвару Ататюрка, выстрелили в сторону посольства шесть раз.