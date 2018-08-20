Лавров: США намеренно тормозят возвращение беженцев в Сирию

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров днем в понедельник, 20 августа, заявил, что руководство США намеренно пытается затормозить возвращение беженцев на территорию Сирии.

По словам дипломата, Вашингтон наотрез отказался принимать участие в восстановлении инфраструктуры в САР. Как уточнил Лавров, несколько дней назад спецпредставитель Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

После данной беседы глава госдепа заявил, что вопросы восстановления различных объектов на территории САР даже обсуждать преждевременно, передает РИА "Новости" данные главы МИД России.