Майя Плисецкая могла стать женой Роберта Кеннеди и предотвратить холодную войну

Великая русская балерина Майя Михайловна Плисецкая могла уехать из СССР и стать женой брата американского президента Джона Кеннеди – Роберта Кеннеди. Об этом пишет в новом томе своей книги "Русский ад" известный телеведущий Андрей Караулов.



Когда КГБ узнал, что всё это серьёзно, ныне здравствующий генерал армии Филипп Бобков подарил Майе Михайловне для подарка Роберту Кеннеди трёхкилограммовую банку чёрной икры.



У Анлрея Караулова есть плёнка, где он с Плисецкой откровенно беседовали на эту тему. Она говорила, что ещё не было романа с Родионом Щедриным, она ни слова не говорила по-английски, Роберт Кеннеди – ни слова по-русски. О том, как ей всё это надоело, и она послала Роберта подальше вместе с икрой и Бобковым.



Если бы русская женщина и ещё такая, как Майя Михайловна с её характером, вышла бы замуж за брата американского президента, не было бы холодной войны, СССР бы триллионы долларов сэкономил, считает известный телеведущий и автор книги Андрей Караулов.



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