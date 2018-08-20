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Боец ДНР сообщил о высоких потерях ВСУ в сражениях за «серую зону» Донбасса
20 августа 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины понесли высокие потери в ходе боев в «серой зоне» Донбасса. Об этом сообщил ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным «Сенсей», ставший собеседником российских журналистов.
Из интервью бойца изданию ФАН следует, что ВСУ активизировали наступательные действия в «серой зоне» со вступлением в силу «хлебного перемирия». По словам «Сенсея», противнику ценой больших жертв удалось увеличить площадь контролируемой им территории.
На минувшей неделе в Киеве заявили, что армия страны заняла 15 тысяч квадратных километров в «серой зоне». Сегодня депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук разместил в Facebook пост, в котором пояснил, что силовики создали на нейтральной территории «кольцо безопасности вокруг Торецка» и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Как сообщил Тымчук, в ходе операции произошли боестолкновения с защитниками ДНР.
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