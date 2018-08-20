Появилось предупреждение о скором погружении Украины в финансовый хаос

Если власти Украины в ближайшее время не найдут деньги для наполнения бюджета, страна погрузится в финансовый хаос. С таким предупреждением выступили американские СМИ.

Агентство Bloomberg отмечает, что по состоянию на начало текущего месяца баланс счета казны сократился на Украине до 2 млрд гривен. Столь низкий уровень зафиксирован впервые с момента государственного переворота, произошедшего в стране в феврале 2014 года.

Дефицит средств может привести к скорому наступлению в бывшей советской республике финансового хаоса, полагает агентство. Журналисты спрогнозировали, что на Украине закончатся деньги на пенсии и зарплаты.

Для того чтобы покрыть имеющийся дефицит, Киеву необходим транш Международного валютного фонда. В настоящее время получение Украиной кредита под вопросом из-за разногласий между руководством страны и организацией.

Ранее СМИ процитировали украинского политика Андрея Николаенко, который заявил, что киевские власти «выпрашивают» деньги у МВФ.