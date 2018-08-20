Хакеры научились редактировать сообщения пользователей WhatsApp
20 августа 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Хакеры научились редактировать сообщения, которыми обмениваются между собой пользователи WhatsApp. Такую возможность кибервзломщики получили благодаря недочетам программного обеспечения мессенджера.
Как пишет «Российская газета», обнаружившие уязвимость специалисты отправили свой отчет в WhatsApp. Не исключено, что в скором времени ошибка будет исправлена.
Между тем, власти Индии задумались о блокировке мессенджера на территории страны. Причиной этого стала волна самосудов, прокатившихся из-за ложных сообщений о киднеппинге, распространенных через WhatsApp. Так, в июле толпа индийцев линчевала пятерых мужчин, которых заподозрили в намерении похитить ребенка.
Ранее в понедельник стало известно, что американское министерство обороны решило создать принципиально новый анонимный мессенджер.
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