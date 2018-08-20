Хакеры научились редактировать сообщения пользователей WhatsApp

Хакеры научились редактировать сообщения, которыми обмениваются между собой пользователи WhatsApp. Такую возможность кибервзломщики получили благодаря недочетам программного обеспечения мессенджера.

Как пишет «Российская газета», обнаружившие уязвимость специалисты отправили свой отчет в WhatsApp. Не исключено, что в скором времени ошибка будет исправлена.

Между тем, власти Индии задумались о блокировке мессенджера на территории страны. Причиной этого стала волна самосудов, прокатившихся из-за ложных сообщений о киднеппинге, распространенных через WhatsApp. Так, в июле толпа индийцев линчевала пятерых мужчин, которых заподозрили в намерении похитить ребенка.

Ранее в понедельник стало известно, что американское министерство обороны решило создать принципиально новый анонимный мессенджер.