Жителям Генуи дают новые дома после эвакуации из зоны обрушения моста
20 августа 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Жителям итальянской Генуи, которые были эвакуированы из зоны обрушения моста, предоставят новые квартиры. Предполагается, что жилые помещения гражданам начнут давать уже в понедельник, 20 августа.
Глава администрации области Лигурия Джованни Тоти, а также мэр Генуи Марко Буччи в 16.00 по местному времени передадут новое жилье одиннадцати эвакуированным семьям. Как уточняет информационное агентство ANSA, в ближайшие недели в новые дома переедут еще 40 семей. Первыми квартиры получат граждане с детьми, пожилыми родственниками, а также люди с ограниченными возможностями.
Напомним, автомобильный мост обрушился в Генуе 14 августа. В результате случившегося погибли 43 человека.
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