Жителям Генуи дают новые дома после эвакуации из зоны обрушения моста

Жителям итальянской Генуи, которые были эвакуированы из зоны обрушения моста, предоставят новые квартиры. Предполагается, что жилые помещения гражданам начнут давать уже в понедельник, 20 августа.

Глава администрации области Лигурия Джованни Тоти, а также мэр Генуи Марко Буччи в 16.00 по местному времени передадут новое жилье одиннадцати эвакуированным семьям. Как уточняет информационное агентство ANSA, в ближайшие недели в новые дома переедут еще 40 семей. Первыми квартиры получат граждане с детьми, пожилыми родственниками, а также люди с ограниченными возможностями.

Напомним, автомобильный мост обрушился в Генуе 14 августа. В результате случившегося погибли 43 человека.