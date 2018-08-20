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Продажи телефонов без доступа к интернету резко выросли во всем мире
20 августа 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Во всем мире резко выросли продажи телефонов с кнопками и без возможности выйти в интернет. Люди хотят иметь устройства, при помощи которых они могут лишь звонить и писать текстовые сообщения.
Согласно последним данным, только в 2017 году продажи обычных кнопочных гаджетов выросли на 5 процентов, передает сегодня "Свободная пресса". Специалисты подчеркивают, что увеличение спроса на такой тип телефонов зафиксирован впервые за очень долгое время.
Как уточняет портал Sky News, ссылаясь на недавнее исследование, примерно 78 процентов жителей Великобритании не могут прожить ни дня без своего смартфона. Молодые люди в среднем проводят в интернете 3 часа 14 минут в день.
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