В Киеве призвали к массовому пленению российских граждан и захвату бизнеса из РФ

В Киеве озвучили новый способ добиться свободы для отбывающего тюремный срок в России украинского режиссера Олега Сенцова. С соответствующим заявлением выступил Семен Семенченко, депутат Верховной Рады.

По мнению парламентария, процитированного сайтом «Новороссия», киевские власти должны вынудить Москву отпустить Сенцова путем массового пленения граждан РФ. Кроме того, необходимо конфисковать расположенные на территории Украины предприятия, которыми владеют обладатели российского паспорта, полагает Семенченко.

Как было доказано в суде, Олег Сенцов в составе группы диверсантов осуществил ряд терактов на территории Крыма весной 2014 года. Летом 2015-го режиссера приговорили к двадцати годам тюрьмы.

В июле в СМИ была опубликована информация о том, что мать Сенцова попросила руководство России помиловать ее сына.