Если Киев решится на возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе, Вооруженные силы Украины попадут в новый «котел». Такой прогноз содержится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

На минувшей неделе появилась информация о том, что ВСУ смогли взять под свой контроль в зоне конфликта 15 тысяч квадратных километров. Этот участок находится на нейтральной территории.

Сайт «Русская весна» пишет, что киевское командование мечтает о большой войне и уже давно вынашивает соответствующие планы, однако ВСУ не в состоянии провести успешную наступательную операцию из-за недостатка сил. Если украинская сторона решится на возобновление полномасштабных боевых действий, армию страны ждет новый «котел», спрогнозировало издание.

Ранее сообщалось, что ООН обеспокоилась положением подвергающихся обстрелам жителей Донбасса.