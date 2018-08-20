Журналисты выявили неожиданное сходство между Никсоном и Трампом

Журналисты обнаружили неожиданное сходство между 37 и 45 президентами США. Речь идет о Ричарде Никсоне, находившемся у власти с 1969 по 1974 год, и действующем американском лидере Дональде Трампе.

Согласно последней информации, у обоих политиков есть список врагов, на которых необходимо оказывать давление. Как уточняет Газета.Ru, Никсон в свое время записал имена двадцати человек, среди которых были политики, журналисты и бизнесмены. В отношении этих лиц следовало применять разнообразные меры давления.

Что касается Трампа, то он ранее поручил отозвать доступ к секретным документам у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана, что говорит о существовании списка врагов и у него. Якобы глава США "точил зуб" еще на девятерых сотрудников спецслужб, сообщает издание The Washington Post.