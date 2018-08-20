Министр Новой Зеландии поехала рожать на велосипеде

Министр Новой Зеландии по делам женщин Джули Джентер отправилась в роддом на велосипеде, чтобы родить. Джентер в социальных сетях объяснила причину выбора этого транспорта. По её словам, в машине были места только для группы поддержки.

«Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине было места только для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!», - сказала женщина. Теперь 38-летняя депутат партии "Зелёных" уйдёт на три месяца в декретный отпуск.

Как сообщает kp.ru, чиновница известна в стране как страстная велосипедистка. Помимо этого, Джули Джентер исполняет ещё обязанности помощника министра транспорта.