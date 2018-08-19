Эксперт: Украина не сможет выплатить компенсации жителям Донбасса

У Украины нет средств для компенсации утраченного имущества в результате военных действий на Донбассе, компенсировать убытки смогут только международные донорские организации.

Об этом заявил политический эксперт Всеволод Степанюк. Он отметил, что юридически иски по поводу компенсации за утраченное имущество юридически должны быть удовлетворены. Но эксперт сомневается, что с "банкрота удастся что-то получить", сообщает "Взгляд". Очевидно, что эти иски будут поданы против Украины, за происходящее на территории страны в ответе власть.

Ранее ООН признала, что жители Донбасса вправе потребовать компенсации с Киева.