Болтон: США хотят помешать Китаю, Ирану и КНДР вмешаться в американские выборы

Американские власти всеми силами намерены помешать желанию Китая, КНДР и Ирана вмешаться в выборы на территории США. Об этом сообщил советник президента Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам политика, в настоящий момент существует серьезная угроза национальной безопасности из-за вмешательства вышеуказанных стран в избирательный процесс. В рамках интервью телеканалу ABC Болтон подчеркнул, что вдаваться в подробности не намерен, однако с уверенностью может заявить, что Китай, Северная Корея и Иран вызывают у властей США наибольшие опасения в данном контексте.

Кроме того, Джон Болтон в очередной раз обвинил Москву во "вмешательстве" в выборы президента Соединенных Штатов.