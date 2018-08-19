Болтон: США хотят помешать Китаю, Ирану и КНДР вмешаться в американские выборы
19 августа 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Американские власти всеми силами намерены помешать желанию Китая, КНДР и Ирана вмешаться в выборы на территории США. Об этом сообщил советник президента Штатов по национальной безопасности Джон Болтон.
По словам политика, в настоящий момент существует серьезная угроза национальной безопасности из-за вмешательства вышеуказанных стран в избирательный процесс. В рамках интервью телеканалу ABC Болтон подчеркнул, что вдаваться в подробности не намерен, однако с уверенностью может заявить, что Китай, Северная Корея и Иран вызывают у властей США наибольшие опасения в данном контексте.
Кроме того, Джон Болтон в очередной раз обвинил Москву во "вмешательстве" в выборы президента Соединенных Штатов.
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