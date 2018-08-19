СМИ: во Франции автомобиль протаранил толпу людей у ночного клуба

Во французском департаменте Нор восемнадцатилетний водитель протаранил на своем автомобиле толпу людей у ночного клуба. Происшествие случилось в воскресенье около 4 часов утра в коммуне Камбре.

В результате случившегося травмы получили семь человек. Источники утверждают, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как молодой человек совершил наезд на толпу людей, он врезался в столб, передает сегодня телеканал LCI.

Известно, что у двух граждан ранения являются крайне тяжелыми – их пришлось эвакуировать при помощи вертолета. Состояние остальных является удовлетворительным.