В испанском баре мужчина открыл стрельбу, один человек погиб

В воскресенье в испанском муниципалитете Кастрильо-Техерьего мужчина открыл стрельбу в одном из баров. Согласно последней информации, в результате случившегося в заведении погиб один человек.

Источники утверждают, что в ходе происшествия в баре были ранены три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает сегодня издание El Norte de Castilla.

Полицейские установили, что в заведение, расположенное в поселке в 40 километрах от Вальядолида, где живут не более 200 человек, зашел 32-летний мужчина и открыл стрельбу из ружья. Нападавшего местные жители хорошо знали. Через несколько часов после случившегося его задержали.