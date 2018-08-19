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Украинские силовики затихли неспроста, заявили в ДНР
19 августа 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стабилизировалась. Однако это затишье явно не к добру, считают в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
«На фоне заметного снижения количества обстрелов со стороны ВСУ мы можем только прогнозировать усиление диверсионной деятельности противника. Не исключено, что военно-политическое руководство Украины готовит очередные провокации, в которых обвинит затем народные республики», - заявил сегодня руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Даниил Безсонов также уточнил, что за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен Вооруженными силами Украины всего один раз, сообщает РИА Новости.
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