Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа высказался о вероятности введения санкций со стороны США против компаний-участниц строительства "Северного потока – 2".

По мнению российского политика, которое он выразил сегодня, разрабатываемые американской стороной ограничения в отношении участников строительства газопровода "Северный поток – 2" являются попыткой осложнить переговоры по данному проекту, передает РИА "Новости".

В минувшую субботу, 18 августа, издание Wall Street Journal сообщило, что проект санкций в настоящий момент находится на стадии обсуждения. Не исключено, что вышеуказанные ограничения могут быть введены в течение ближайших нескольких недель.