В ГД высказались о планах США ввести санкции против "Северного потока – 2"
19 августа 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа высказался о вероятности введения санкций со стороны США против компаний-участниц строительства "Северного потока – 2".
По мнению российского политика, которое он выразил сегодня, разрабатываемые американской стороной ограничения в отношении участников строительства газопровода "Северный поток – 2" являются попыткой осложнить переговоры по данному проекту, передает РИА "Новости".
В минувшую субботу, 18 августа, издание Wall Street Journal сообщило, что проект санкций в настоящий момент находится на стадии обсуждения. Не исключено, что вышеуказанные ограничения могут быть введены в течение ближайших нескольких недель.
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