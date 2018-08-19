Путин может приехать в Берлин на свадьбу Шрёдера в октябре

Президент России Владимир Путин, возможно, посетит Берлин в октябре с частным визитом в связи с предстоящим бракосочетанием бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщила немецкая пресса.

«Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре Владимир Путин может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шредера», - сообщила немецкая газета Bild.

По информации немецких журналистов, церемония бракосочетания бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и гражданки Республики Корея Ким Со Ён, назначенная на 5 октября, пройдет в одном из отелей в центре Берлина.

Ранее, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль перед тем, как прибыть в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает ТАСС.