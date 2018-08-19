Российский военный эксперт Игорь Коротченко высказался насчет образцов новой военной техники украинской армии. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона", они являются "муляжами".

Коротченко отметил, что все образцы, которые Украина представит на параде по случаю Дня независимости государства в Киеве, можно разделить на две части. К первой категории относится техника советского производства, которая была слегка модернизирована и покрашена – ее, однако, выдают за новую. Во второй группе находятся макеты новых вооружений, которые, как утверждается, создают сейчас в стране. На деле эти виды оружия не будут разработаны, так как Украина не располагает достаточными техническими компетенциями.