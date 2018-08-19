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"НЛО" в Северной Каролине: жители США подняли панику из-за дирижабля

19 августа 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

"НЛО" в Северной Каролине: жители США подняли панику из-за дирижабля
фото: pixabay.com

Жители американского штата Северная Каролина на днях заметили в небе необычный летающий объект. Впоследствии оказалось, что американцы зря испугались, поскольку над ними пролетел обычный дирижабль.

 

В сети на днях появилась видеозапись, на которой запечатлен объект, двигающийся по небу. Ряд пользователей заявил, что это летающая тарелка инопланетян, а другие подчеркнули, что над штатом пролетел секретный самолет ВВС США, передает издание Daily Mail.

Впоследствии данный летательный аппарат оказался дирижаблем. Владельцы воздушного судна подтвердили, что на видео запечатлен именно он.

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