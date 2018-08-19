Глава МИД Ирана убежден, что США готовят госпереворот в стране

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти США готовят переворот в стране. По словам дипломата, для этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов была создана инициативная группа.

На своей страничке в социальной сети Twitter министр написал, что 65 лет назад американское руководство свергло правительство Мохаммеда Мосаддыка, которое избрал иранский народ, вследствие чего жители страны были подчинены США в течение четверти века. Теперь, по мнению Зарифа, Штаты намерены осуществить то же самое, однако у них ничего не получится.

Напомним, в минувший четверг, 16 августа, Госдеп сообщил о создании группы для координации политики США в отношении Ирана.