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Глава МИД Ирана убежден, что США готовят госпереворот в стране
19 августа 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти США готовят переворот в стране. По словам дипломата, для этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов была создана инициативная группа.
На своей страничке в социальной сети Twitter министр написал, что 65 лет назад американское руководство свергло правительство Мохаммеда Мосаддыка, которое избрал иранский народ, вследствие чего жители страны были подчинены США в течение четверти века. Теперь, по мнению Зарифа, Штаты намерены осуществить то же самое, однако у них ничего не получится.
Напомним, в минувший четверг, 16 августа, Госдеп сообщил о создании группы для координации политики США в отношении Ирана.
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