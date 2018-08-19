Федотов: обращение с Бутиной в тюрьме США является нарушением прав человека

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что условия содержания гражданки России Марии Бутиной в американской тюрьме говорят о грубом нарушении прав человека.

По словам Федотова, следует принять все необходимые меры для того, чтобы условия россиянки были улучшены и приближены к нормальным, передает РИА "Новости". "Подобные издевательства терпеть нельзя", – заключил глава СПЧ.

Михаил Федотов уточнил, что Совет уже обратился в комиссию по правам человека в США насчет случившегося с Марией Бутиной, однако ответа не последовало. Российская сторона рассчитывает на то, что власти Штатов проверят условия содержания россиянки и примут меры.