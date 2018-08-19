Трамп заменил всю мебель в Белом доме, которую выбирала его супруга

Президент США Дональд Трамп заменил в Белом доме всю мебель, которую ранее подобрала его супруга Мелания. Соответствующую информацию в воскресенье, 19 августа, предоставили американские журналисты.

Трамп намерен самостоятельно выбрать мебель, поскольку то, что заказала первая леди ему не слишком понравилось, сообщает издание The New York Times.

Пресс-секретарь Мелании Трамп, однако, опровергла эти данные, отметив, что супруги вместе подбирали новый дизайн и декор помещений.

Многие журналисты при этом убеждены, что этот случай является показательным, поскольку свидетельствует о том, что глава Соединенных Штатов весьма неохотно идет навстречу жене.