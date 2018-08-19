Лукашенко: на шоковую терапию в Белоруссии я никогда не пойду

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал в субботу, 18 августа, важное заявление. По словам политика, он ни при каких условиях не согласится на шоковую терапию в экономике Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что подобные методы не являются целесообразными, поскольку это практически то же самое, что резать людей по живому, передает портал "Вести".

В рамках совещания, посвященного кадровым перестановкам в правительстве, страны глава Белоруссии также подверг жесткой критике отношение некоторых политиков к вопросу приватизации государственной собственности. По мнению Александра Лукашенко, ускорять данный процесс не следует – предварительно нужно разработать четкую схему приватизации по каждому отдельному предприятию.