В одной из больниц Аризоны случился бэби-бум

В городе Феникс, столице американского штата Аризона, в одном медицинском центре случился настоящий беби-бум. Сразу 16 медсестер учреждения решили стать мамами, не сговариваясь между собой.

Медсестры утверждают, что не обсуждали между собой свои решения стать мамами и не договаривались, когда собираются забеременеть. Больничный персонал подшучивает над будущими мамочками, что получить заветные две полоски на тесте им помогла вода, которую они пьют на работе.

В больничной столовой при этом воздерживаются от комментариев по поводу помогающей забеременеть воды, но в меню дополнительно внесли огурцы и оливки для будущих мам. Их также перевели на облегченный режим работы, запретив контакты с больными туберкулезом и проведение процедур химиотерапии.

Прибавления у шестнадцати сотрудниц медицинского центра ожидаются в промежутке с октября по январь, сообщают «Известия».