В одной из больниц Аризоны случился бэби-бум
19 августа 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Феникс, столице американского штата Аризона, в одном медицинском центре случился настоящий беби-бум. Сразу 16 медсестер учреждения решили стать мамами, не сговариваясь между собой.
Медсестры утверждают, что не обсуждали между собой свои решения стать мамами и не договаривались, когда собираются забеременеть. Больничный персонал подшучивает над будущими мамочками, что получить заветные две полоски на тесте им помогла вода, которую они пьют на работе.
В больничной столовой при этом воздерживаются от комментариев по поводу помогающей забеременеть воды, но в меню дополнительно внесли огурцы и оливки для будущих мам. Их также перевели на облегченный режим работы, запретив контакты с больными туберкулезом и проведение процедур химиотерапии.
Прибавления у шестнадцати сотрудниц медицинского центра ожидаются в промежутке с октября по январь, сообщают «Известия».
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