В сети появилось видео танца Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Утром в воскресенье, 19 августа, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен танец президента Российской Федерации Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

На кадрах можно увидеть, как новоиспеченный супруг австрийского политика Вольфганг Майлингер приглашает Владимира Путина потанцевать с Карин Кнайсль. Глава РФ согласился и закружил женщину в танце. Видеозапись можно увидеть на страничке телеканала РЕН ТВ в сети.

Известно, что российский лидер в качестве свадебного подарка преподнес молодоженам старинную масловыжималку, картину и тульский самовар. Кроме того, Путин произнес тост на немецком языке.