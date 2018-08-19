Эрдоган: Турция готова построить альтернативу проливу Босфор

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подготовке к строительству канала "Стамбул". По словам политика, страна уже в ближайшее время начнет активную реализацию вышеуказанного проекта.

Эрдоган подчеркнул, что "Стамбул" впоследствии должен стать полноценной альтернативой проливу Босфор. Протяженность канала будет достигать 43 километров. По обеим его сторонам возникнут два новых города. Президент Турции добавил, что это самый масштабный проект за всю историю страны, передает информационное агентство "Анадолу".

Глава Турции считает, что создание канала "Стамбул" имеет невероятно большое стратегическое значение для его родины.