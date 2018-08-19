Американская чиновница была наказана за портрет Путина в Капитолии

Американская чиновница Кейти Марч была наказана за установку портрета президента России Владимира Путина в Капитолии штата Колорадо. Согласно последним данным, женщина принимала участие в розыгрыше.

Советница законодателя-демократа штата Колорадо в конце июля решила помочь пранкерам подшутить над представителями Республиканской партии и привлечь внимание общественности к предполагаемой связи Трампа с РФ. Марч помогла "весельчакам" пройти в Капитолий, вследствие чего они заменили портрет действующего президента США на изображение Владимира Путина, передает издание Denver Post.

Позже от Кейти Марч потребовали публичных извинений и подвергли ее дисциплинарному наказанию.