Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с саентологами

Отец новоиспеченной герцогини Сассекской Томас Маркл продолжает сыпать обвинениями в адрес британской королевской семьи. На сей раз мужчина заявил, что родственники принца Гарри напоминают сектантов.

По мнению папы бывшей американской актрисы, монархи очень похожи на Степфордских жен или саентологов, поскольку они запирают двери и затыкают уши, услышав, что кто-то о них говорит.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Томаса Маркла, именно из-за скрытности этой семьи вокруг нее возникает столько слухов, которые иногда являются по-настоящему чудовищными. Мужчина порекомендовал Елизавете II почаще общаться с простыми людьми, поскольку это принесет ей большую популярность.