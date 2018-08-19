Посольство РФ: Бутина была отправлена в новую тюрьму в кандалах

Сотрудники посольства России в США были возмущены, узнав, что россиянку Марию Бутину переводили в новую тюрьму в кандалах. Ранее сообщалось, что гражданку РФ, задержанную в Штатах, посетили дипломаты.

Известно, что сейчас Мария, подозреваемая в несанкционированной работе иностранным агентом, находится в одиночной камере. При переводе в тюрьму Александрии у Бутиной забрали все вещи, в частности, предметы гигиены и книги. Перед отъездом она участвовала в "унизительном личном досмотре", а впоследствии была этапирована в кандалах, передает РИА "Новости".

В российском посольстве добавили, что отношение властей США к Марии Бутиной находится практически на грани пыток. В течение 12 часов после перевода в новую тюрьму женщине не давали еды, а также не выключали свет, вследствие чего она не могла спать.